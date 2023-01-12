PSG - Angers maç sonucu: 2-0 | Messi, golle döndü!

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında lider PSG, sahasında Angers'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Nordi Mukiele'nin yaptığı asistler sonucunda PSG'yi galibiyete taşıyan golleri; 5. dakikada Hugo Ekitike ve 72. dakikada Lionel Messi attı. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra takımı ile ilk maçına çıktı.

Ligdeki ilk yenilgisini son maçta Lens deplasmanında alan PSG, bu galibiyetle 18 maç sonunda 47 puana ulaştı. Mağlubiyet serisi 10 maça çıkan Angers ise 18 maçta 8 puanla son sırada kaldı.