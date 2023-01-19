Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Cristiano Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Riyad Sezon Kupası turnuvasında, yıldızlar topluluğu PSG ile Al-Nassr/Al Hilal takımlarının karması kozlarını paylaşacak. Bu tarihi maç için 'Hayallerin ötesinde' adıyla çok özel bir bilet, açık artırmayla satışa çıkarıldı. Suudi bir iş insanı da bu bilete 50 milyon TL teklif etti.

Maçtan dakikalar

Açılışı yaptı!

GOL | 3. dakikada Neymar'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Lionel Messi, ceza sahası içi sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla PSG'yi öne geçirdi: 1-0.

Cristiano Ronaldo'nun cevabına Navas engeli!

6. dakikada savunma arkasına hareketlenen Cristiano Ronaldo'nun uygun pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşu Keylor Navas çıkardı.

Eski günleri hatırlattı...





Cristiano Ronaldo penaltıyı aldı!

PENALTI | 32. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşu adına yükselen Cristiano Ronaldo'ya Keylor Navas'ın müdahalesi sonrası Al Nassr/Al Hilal Karması, penaltı kazandı.

GOL | 34. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması, Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

6 Mayıs 2018'den sonra ilk kez!

İki yıldız, son olarak aynı maçta gol attıklarında takvimler 6 Mayıs 2018'i gösteriyordu. Barcelona'nın sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Cristiano Ronaldo, 14. dakiakda golünü atarken Lionel Messi, 52. dakikada kendisine cevap vermişti.

Direkt kırmızı!

39. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması'nın tehlikeli gelişen atağında Salem Al Dawsari'yi düşüren Juan Bernat, direkt kırmızı kart görerek PSG'yi 10 kişi bıraktı.

PSG yeniden önde

GOL | 43. dakikada Kylian Mbappe'nin ortasına ön direkte vuruşunu yapan Marquinhos, PSG'yi yeniden öne geçirdi: 2-1.

45. dakikada çok etkili gelen PSG'de Lionel Messi'nin pasında Kylian Mbappe'nin sol çaprazdan karşı karşıya yaptığı vuruşu kaleci Mohammed Al Owais çıkardı.

Bir penaltı kararı da PSG için

PENALTI | 45+2. dakikada Ali Albulayhi'nin müdahalesi ile Neymar yerde kalırken VAR incelemesi sonucunda PSG penaltı kazandı.

Neymar yararlanamadı

PENALTI KAÇTI | 45+3. dakikada PSG'de Neymar'ın penaltı vuruşu kaleci Mohammed Al Owais'te kaldı.

Cristiano Ronaldo yine sahnede!

GOL | 45+6. dakikada Saud Abdul Hamid'in sol kanattan ortasında Cristiano Ronaldo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Cristiano Ronaldo, takımına eşitliği getirdi: 2-2.





Karşılaşmada ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Anderson Talisca oyunda

İkinci yarı öncesi Al Nassr/Al Hilal Karması'nda Sultan Al-Ghanam ve Moussa Marega'nın yerine Ali Alawjami ve eski Beşiktaşlı Anderson Talisca oyuna dahil oldular.

48. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması'nın sol kanattan kullandığı kornerde Hyun Soo Jang'in ön direkteki kafa vuruşunu Keylor Navas kurtarırken tecrübeli kaleci, çabuk gösterdiği reaksiyon ile ikinci topta Cristiano Ronaldo'ya da vuruş şansı vermedi.

49. dakikada Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruş, çok az farkla dışarı gitti.

Mbappe şov!

GOL | 53. dakikada PSG'de sol kanatta topla buluşan Kylian Mbappe, adeta şov yaparak ceza alanı içine girdi ve içeri çevirdiği topta Sergio Ramos, takımını öne geçirdi: 3-2.





Gol yağmuru sürüyor!

GOL | 56. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması'nın sağ kanattan Gonzalo Martinez ile kullandığı kornerde ön direkte Hyun Soo Jang'in yaptığı kafa vuruşu skoru bir kez daha eşitledi: 3-3.

Bir penaltı daha

PENALTI | 59. dakikada Neymar'ın ceza sahasına çevirdiği topta Lionel Messi'nin vuruşunda Ali Albulayhi, topa elle dokundu ve maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 60. dakikada penaltı vuruşunda Kylian Mbappe, Fransız ekibini yeniden öne geçirdi: 4-3.

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PSG-Al Nassr/Al Hilal karma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Suudi Arabistan'In başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanacak PSG-Al Nassr/Al Hilal karma maçı beIN SPORTS 4'ten naklen yayınlanacak.





Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

PSG - Al Nassr/Al Hilal ilk 11'ler

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, Fabian Ruiz, Soler, Sanches, Neymar, Messi, Mbappe

Al Nassr/Al Hilal: Al Owais, Hyun Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid, Luiz Gustavo, Muhammed Kanno, Matheus, Carrillo, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo

Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya...

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken dünyaca ünlü iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak. Messi, son olarak Arjantin formasıyla Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşadı. Cristiano Ronaldo ise 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olmayı başardı.

50 milyon liralık bilet!

Dünya futbolunda 19 Ocak Perşembe günü Lionel Messi'li PSG, Suudi Arabistan'da, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr ile Al Hilal takımlarının karmasıyla özel bir maç yapacak. Bu mücadele hem iki efsaneyi birbirlerine rakip yapacak hem de Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez sahaya çıkacak. Karşılaşmayı organize eden yetkililer, iki ismin belki de son kez aynı sahada yer alacakları maç için 'Hayallerin ötesinde' adıyla bir bileti açık artırmaya çıkardı. Biletin sahibi; maçı kazanan takımın seremonisine katılacak, soyunma odalarına girecek ve iki süperstarla tanışacak. Şu ana kadar en yüksek teklifi, 10 milyon Riyal'le (Yaklaşık 50.5 milyon TL) Suudi bir iş insanının verdiği öğrenildi.

2.5 yıllık sözleşme, toplam 200 milyon Euro

2022 Dünya Kupası sırasında kulübü Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı Suudi Arabistan oldu. İlk başta dedikodu olarak ortaya çıkan tarihi transfer gerçekleşti. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile önceki gün 2.5 yıllığına anlaştı. Avrupa futboluna resmen veda eden Ronaldo'nun, normalde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Avrupa'da kalacağı konuşuluyordu. Ancak Portekizli süperstarın istediği takımı bulamadığı ve Arabistan'a 'Evet' dediği öğrenildi. Ronaldo, Al Nassr'ye giderek spor tarihine geçen bir sözleşmeye imzasını attı.

Lionel Messi'yi geçti

Tecrübeli oyuncunun, sponsorluk ve reklam anlaşmalarını da içeren bu kontratı sayesinde yılda 200 milyon Euro kazanacak. CR7 böylece, 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeden senelik 165 milyon Euro elde eden Lionel Messi'ye ait rekoru da geride bırakmayı başardı. En yüksek maaşlı sporcular listesinde zirvenin sahibi olan Ronaldo, yeni takımının formasıyla verdiği pozun ardından, "Kariyerimdeki bu yeni bir deneyime sahip olacağım için çok mutluyum. Al Nassr'ın vizyonu beni büyüledi. Takım arkadaşlarıma daha fazla başarılı olma yolunda yardım edeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

PSG, 19 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. Ronaldo ve Messi, bu maçta karşı karşıya gelecek.

Al Nassr'ın rakibinden Lionel Messi'ye rekor teklif

İspanyol spor gazetesi El Mundo Deportivo, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal'in, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'yi istediğini yazdı. Haberde Messi'nin, Fransız devi ile anlaşamaması durumunda Al Hilal'ın, Arjantinli süperstara 300 milyon Euro yıllık maaş vermeye hazır olduğu öne sürüldü.