Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Cristiano Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Riyad Sezon Kupası turnuvasında, yıldızlar topluluğu PSG ile Al-Nassr/Al Hilal takımlarının karması kozlarını paylaşacak. Bu tarihi maç için 'Hayallerin ötesinde' adıyla çok özel bir bilet, açık artırmayla satışa çıkarıldı. Suudi bir iş insanı da bu bilete 50 milyon TL teklif etti.

PSG-Al Nassr/Al Hilal karma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Suudi Arabistan'In başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanacak PSG-Al Nassr/Al Hilal karma maçı beIN SPORTS 4'ten naklen yayınlanacak.





Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

PSG - Al Nassr/Al Hilal ilk 11'ler

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, Fabian Ruiz, Soler, Sanches, Neymar, Messi, Mbappe

Al Nassr/Al Hilal: Al Owais, Hyun Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid, Luiz Gustavo, Muhammed Kanno, Matheus, Carrillo, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo

Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya...

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken dünyaca ünlü iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak. Messi, son olarak Arjantin formasıyla Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşadı. Cristiano Ronaldo ise 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olmayı başardı.

50 milyon liralık bilet!

Dünya futbolunda 19 Ocak Perşembe günü Lionel Messi'li PSG, Suudi Arabistan'da, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr ile Al Hilal takımlarının karmasıyla özel bir maç yapacak. Bu mücadele hem iki efsaneyi birbirlerine rakip yapacak hem de Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez sahaya çıkacak. Karşılaşmayı organize eden yetkililer, iki ismin belki de son kez aynı sahada yer alacakları maç için 'Hayallerin ötesinde' adıyla bir bileti açık artırmaya çıkardı. Biletin sahibi; maçı kazanan takımın seremonisine katılacak, soyunma odalarına girecek ve iki süperstarla tanışacak. Şu ana kadar en yüksek teklifi, 10 milyon Riyal'le (Yaklaşık 50.5 milyon TL) Suudi bir iş insanının verdiği öğrenildi.

2.5 yıllık sözleşme, toplam 200 milyon Euro

2022 Dünya Kupası sırasında kulübü Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı Suudi Arabistan oldu. İlk başta dedikodu olarak ortaya çıkan tarihi transfer gerçekleşti. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile önceki gün 2.5 yıllığına anlaştı. Avrupa futboluna resmen veda eden Ronaldo'nun, normalde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Avrupa'da kalacağı konuşuluyordu. Ancak Portekizli süperstarın istediği takımı bulamadığı ve Arabistan'a 'Evet' dediği öğrenildi. Ronaldo, Al Nassr'ye giderek spor tarihine geçen bir sözleşmeye imzasını attı.

Lionel Messi'yi geçti

Tecrübeli oyuncunun, sponsorluk ve reklam anlaşmalarını da içeren bu kontratı sayesinde yılda 200 milyon Euro kazanacak. CR7 böylece, 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeden senelik 165 milyon Euro elde eden Lionel Messi'ye ait rekoru da geride bırakmayı başardı. En yüksek maaşlı sporcular listesinde zirvenin sahibi olan Ronaldo, yeni takımının formasıyla verdiği pozun ardından, "Kariyerimdeki bu yeni bir deneyime sahip olacağım için çok mutluyum. Al Nassr'ın vizyonu beni büyüledi. Takım arkadaşlarıma daha fazla başarılı olma yolunda yardım edeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

PSG, 19 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. Ronaldo ve Messi, bu maçta karşı karşıya gelecek.

Al Nassr'ın rakibinden Lionel Messi'ye rekor teklif

İspanyol spor gazetesi El Mundo Deportivo, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal'in, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'yi istediğini yazdı. Haberde Messi'nin, Fransız devi ile anlaşamaması durumunda Al Hilal'ın, Arjantinli süperstara 300 milyon Euro yıllık maaş vermeye hazır olduğu öne sürüldü.