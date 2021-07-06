Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Inter'in 22 yaşındaki Faslı sağ beki Achraf Hakimi'yi transfer ettiğini duyurdu. Inter ile 70 milyon Euro bonservis bedeli karlığında anlaşan Fransız devi, Madrid doğumlu olduğu için İspanyol pasaportu da bulunan Hakimi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Achraf Hakimi, PSG'de 2 numaralı formayı giyecek.

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino’nun çalıştırdığı Paris ekibi, daha önce de Liverpool’da forma giyen Hollandalı Georginio Wijnaldum’u kadrosuna katmıştı.

Real Madrid altyapısında yetişen Hakimi, 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. İlk yılında Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Hakimi, sonraki iki sezon için Borussia Dortmund’a kiralık gönderildi.

Alman ekibi ile Almanya Süper Kupası kazanan Hakimi, 2020’de İtalya şampiyonluğu yaşadığı Inter’e transfer oldu ve Serie A’da 37 maçta forma giydi, 7 gol, 10 asistle skora katkı sağladı.

2016’dan beri Fas Milli Takımı forması giyen Hakimi, 36 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.







