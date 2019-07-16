PSG, Abdou Diallo transferini açıkladı!

Paris Saint Germain, 23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoper Abdou Diallo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Monaco altyapısında yetişen Diallo için Borussia Dortmund'a 32 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

16 Temmuz 2019, Salı 19:48
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PSG, Abdou Diallo transferini açıkladı!

Paris Saint-Germain (PSG), savunma oyuncusu Abdou Diallo’yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, PSG ile Borussia Dortmund Diallo’nun transferi konusunda anlaştı. 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın formasını giymiş Diallo’nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak Fransız basını, transferin 32 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Monaco altyapısından yetişen Diallo, Borussia Dortmund öncesi Zulte Waregem ve Mainz kulüplerinde oynadı.

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