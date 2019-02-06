PSG 3-0 Villefranche

Turnuvayı son 4 yıldır kazanan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, ligde Bordeaux, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United ile oynayacakları maçı düşünerek yedek ağırlıklı kadro ile maça çıktı.

Normal süresi 0-0 golsüz beraberlikle tamamlanan maçta PSG'ye turu getiren goller 102. dakikada Julian Draxler, 113. dakikada Moussa Diaby ile 119. dakikada Edinson Cavani'den geldi.

Bu arada PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, maçın hakemi tarafından tribüne gönderildi. (Bein Sports)