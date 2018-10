PS4’e özel Castlevania Requiem’in çıkış tarihi duyuruldu

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood 26 Ekim yayın tarihiyle PS4 platformuna çıkacak. Oyun geçtiğimiz hafta Kore’deki ESRB listesinde ortaya çıkarak geleceğini belli etmişti.

Castlevania Requiem birkaç gün önce batı için derecelendirildi ancak Konami‘den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin YouTube ve Twitter hesaplarında fragman yayınlandı.





Sadece dijital olarak indirilebilir olan oyun, 1993’ün Japonya’ya özel Rondo of Blood ve 1997’de yayınlanan Symphony of the Night klasiklerini içeriyor. Orijinal oyunlar, 4K / 1080p geliştirme, render seçenekleri ve yüksek çözünürlüklü arka plan ile PS4 için yenilendi. Ayrıca açılmayı bekleyen çok sayıda kupa olacak.

Oyun, PlayStation Store’da 19.99$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılacak. (Psoyun.com)