PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 6.20 çıktı!

Uzun süren beta sürecinin ardından PS4 oyun konsolları için yeni sistem yazılımı güncellemesi yayınlandı. Yaklaşık olarak 450 MB boyutundaki sürüm 6.02 ciddi performans iyileştirmeleri ile ön plana çıkıyor.

Sistem performansını iyileştirmeye odaklı yayınlanan güncelleme ile birlikte, son zamanlarda PlayStation 4 kullanıcıların canını sıkan önemli bir sorunda çözüme kavuşturuldu.

Sony’nin CEO’su John Tsuyoshi Kodera, yayınladıkları PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 6.20‘nin, şu zamana kadar kullanıcılara sunulan en stabil yazılım güncellemesi olduğunu da özellikle belirtti.

Ayrıca, cross-platformu için de bir takım açıklamalarda bulunan CEO, söz konusu bu platform içinde değişikliklere gideceklerinin müjdesini de verdi.

Tüm bunların haricinde PlayStation Network Çevrimiçi Kimlik Değiştirme Özelliği‘nin kullanıma sunulmadığını da belirmekte yarar var.

Bu özelliğin yakın zaman içerisinde bir sonraki beta programına dahil edecek olan Sony, kullanıcıların PSN ID’lerinin değiştirmesine olanak sağlayacak. (Shiftdelete)