Platelet Rich Plasma, yani PRP kişinin kendi kanıyla hazırlanan ve tıpta pek çok farklı alanda iyileşmeyi tetiklemek ve tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir.

PRP nedir?

PRP, ülkemizde Trombositten Zengin Plazma olarak bilinmektedir. Bir kit yardımıyla hastadan 10-60ml arasında kan alınır ve bu kan tek kullanımlık özel filtreler ve santrifüj cihazları sayesinde ayrıştırılır. Ayrıştırılan parçalar içerisinden istenmeyen kısımları uzaklaştırılarak 2-6 ml kısım kas ve iskelet sistemi yararına kullanılır.

Trombositlerin asıl görevi herhangi bir yaralanma vakası olduğunda kanamayı durduran pıhtıyı oluşturmaktır. Ayrıca dokuların iyileşmesine ve dokuların onarımına katkıda bulunmaktadır. Bu faktörler ortama verildiğinde, vücudun kendi kendine iyileşme mekanizmasına destek olur. Kısaca hasarlı dokular tamir edilir.

PRP bir ilaç mıdır?

PRP bir ilaç değildir. Tamamen kişinin kendi kanından yapılan tedavi şeklidir. Etki alanı ilaçlara nazaran sadece uygulandığı bölge ile sınırlıdır. Kişinin kendi kanı olduğu için herhangi bir yan etkisi de bulunmamaktadır. PRP işlemi aynı zamanda yeni damarların oluşumunda, doku proteinlerinin üretiminde ve enfeksiyonların önlenmesinde de kullanılır.

Son zamanlarda bu uygulama eklemler için de geliştirilmiştir. Bu tipteki enfeksiyonlarda ilk olarak hastadan alınan kandan PRP hazırlanır ve hyalüronik asit ile karıştırılarak eklem içine enjekte edilir. Böylece eklemlerdeki problemler tedavi edilmiş olur.

PRP herkese uygulanabilir mi?

Genel olarak PRP işlemi herkese uygulanabilir. Fakat kan sulandırıcı ilaçlar alanlar, kanser hastaları ya da kanseri atlatmış olanlar, otoimmün hastalığından muzdarip kişilere, hamile ve emziren kişilere yapılamaz. Bunun yanı sıra eğer uygulamanın yapılacağı alanda enfeksiyon ve iltihap varsa yine PRP uygulanamaz.

PRP ne sıklıkla yapılabilir?

Bu uygulamada tedavi süresi 1 ila 4 hafta kadar sürmektedir. Seans aralıkları ise 4 ila 6 arasındadır. Uygulama tamamlandıktan sonra başka bir nedenle yeniden yapılması gerektiği durumlarda ise 6 ila 12 ay sonra yeniden uygulama yapılabilmektedir.

PRP'nin yapılabildiği alanlar nelerdir?

PRP uygulaması pek çok nedenle, farklı alanlarda uygulanabilir. Bu alanlar;

Cilt hastalıklar, yine sivilceler, leke oluşumu, kırışıklık, yara izleri, ciltteki çatlaklar,

Saç dökülmeleri,

Eklem ve kas hastalıkları,

Akut ve kronik ağrıların tedavisinde kullanılabilmektedir.

PRP başka kişilere uygulanabilir mi?

Her ne kadar başka insanlara kan verilebilse de PRP uygulaması yalnızca kişinin kendisine uygulanabilir. Hepatit ve AIDS gibi hastalıkların kişiden kişiye bulaşmaması için alınan önlemlerden biridir. Kit hazırlandıktan birkaç dakika sonra uygulanmalıdır.

PRP hangi hastalıklarda etkilidir?

Günümüzde PRP uygulaması genel cerrahi alanlarında, plastik cerrahide ve ortopedinin değişik alanlarında kullanılmaktadır. Ortopedik kullanımlar;

Kronik tendinopatiler,

Diz bağ yaralanmaları,

Kas yaralanmaları,

Kireçlenme,

Kıkırdak onarımına destek olarak,

Cerrahi sırasında yardımcı olarak kullanılmaktadır.

PRP uygulandıktan sonra ne yapılmalıdır?

PRP uygulamasından yararlanan kişi, ağrılar için buz ve parasetamol türevi ağrı kesiciler kullanabilir. Voltaren, naproksen, majezik gibi ilaçlar ise PRP uygulamasının etkinliğini azaltacaktır. İstirahat etmek iyileşmenin önemli unsurlarından biridir. Ayrıca uygulamadan sonra zorlayıcı egzersiz ve spor yapılması önerilmez. Uzman bazı basit egzersizler verir ve dirence karşı ağırlık çalışmalarından kaçınılmalıdır.

Uygulamanın yapıldığı bölgeye göre bileklik ya da bandajlarla sarılabilir. Sporcular için egzersizlere dönüş süresi 3 ila 6 hafta arasında değişmektedir.

PRP uygulamasının yan etkileri nelerdir?

PRP uygulamasından sonra yapılan bölgede şişlik, ağrı ya da morluklar görülebilir. Ağrılar birkaç gün daha devam edecektir. Ancak basit ağrı kesiciler sayesinde bu sorun ortadan kalkar. Bölgeye buz uygulaması mutlaka yapılmalıdır. Diğer organlara herhangi bir zarar vermez ve yapılan alanın dışına çıkmaz. Kişinin kendi kanıyla yapılan bir uygulama olmasından dolayı alerjik reaksiyonlar gösterme gibi bir durum söz konusu değildir.

PRP doping testlerini etkiler mi?

Sporcuların en çok merak ettiği durum ise doping testlerinde bu uygulamanın görülüp görülmeyeceğidir. Fakat PRP uygulaması Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce ve Dünya Anti Doping Ajansı iş birliği ile yasaklı madde kapsamından çıkarılmıştır. Kısaca PRP uygulaması doping olarak kabul edilmemektedir. Doping genelde idrardan atılan bir ilaçtır. Fakat PRP uygulaması idrarla vücuttan atılan bir ilaç değildir. Bunun yanı sıra damardan enjekte edilen PRP uygulamaları hala yasaktır.

PRP tedavisinin sonuçları ne zaman görülür?

PRP uygulaması yapıldıktan sonra tedavi süresi cildin kendini yenileme esasına dayanmaktadır. Tedavinin sonuçlarını 3 ya da 4. seanstan sonra görebilirsiniz. Cilt daha sıkı bir hale gelir. Lekeler yavaş yavaş yok olmaya başlar, kırışıklıklar hafifler, renk parlaklaşır ve izlerde azalma görülür.