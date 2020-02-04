İnsanlar yüksek proteinli bir diyette daha az lif yiyorlar, çünkü hiç lif içermeyen hayvansal proteinler yemeye daha fazla odaklanıyorlar. Çok fazla protein ishale neden olabilir. Çünkü insanlar genellikle protein hedeflerine ulaşmak için süt ve işlenmiş gıdaya yönelirler.

Bu, yumuşak dışkıya neden olabilir. Bazı uzmanlar, protein tozu yerine yüksek kaliteli kaynaklardan elde edilen doğal besinlere yönelmesini öneriyor. Birçok kişi kilo vermek için yüksek proteinli diyetlere yönelse de, birçok protein tozu her zaman kilo kaybı için elverişli değildir.

Protein Tozu Zararlı Mı?

Beslenme listenize eklenen protein fazla kalori için tüketiliyorsa faydalı olabilir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenler sadece proteinden ziyade, yemeğinin toplam besin değerine odaklandıklarından emin olmalılar. Protein tozunun fazla kullanımı böbrek hasarına neden olabilir. Sağlığınız ile ilgili endişeleriniz varsa doktorunuza danışın.

Araştırmalar çok fazla protein tozu tüketmenin böbrek taşları ve böbrek hasarı ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Yüksek proteinli bir diyet, böbreklerinizin fazla mesai yapmasına neden olur. Çünkü proteinler, amino asitlerinde bulunan fazla azotu işlemek için ekstra sıkı çalışmak zorunda kalırlar. Protein tozunun fazla kullanımı geçici olarak ağız kokusu ve bağırsaklarla ilgili kanser risklerinde artışa sebep olur.

Zararları Neler?

Et, sindirim sırasında oluşan ve bağırsakları oluşturan hücrelere zarar verdiği tespit edilen kimyasallar nedeniyle kanser riskini etkileyebilir. Bu, demek oluyor ki çok fazla protein tozu tüketiyor, ancak karbonhidrat ve diğer besinleri kesiyorsanız siz de risk altındasınız demektir. Yeterli karbonhidrat tüketmediğinizde, beyniniz tipik enerji kaynağından yeterince yararlanmıyor olabilir ve bu da konsantre olmanızı zorlaştırabilir. Bu gibi durumlarda normalden daha fazla sıvıya ihtiyacınız olacaktır.

Fazla protein tozu tüketimi sonrasında muhtemelen daha fazla sıvı içmek isteyeceksiniz. Protein tozunun fazla kullanımı aynı zamanda hormon dengesinin de bozulmasına neden olabilir. Protein ihtiyacınızın büyük bir bölümünü tozlardan edinmek isteyen kadınların adet döngüsü de bozulabilir.

Spor Yapılmayan Günlerde İçilir Mi?

Yüksek proteinli diyetlerde karbonhidrat eksikliği, adet döneminizi kaçırmanıza veya düzensiz bir döngüye sahip olmanıza neden olabilir. Spor için kullanılan protein tozu takviyelerinin genellikle bunları kullanan insanlara daha fazla zarar verdiğine dair uzmanlardan uyarı var. Araştırmalar, yüksek seviyelerde ek proteinin, bulantı, böbrek ve karaciğer hasarının yanı sıra yan etkilere neden olabileceğini söylüyor.

Yüksek proteinli diyet uygulayan insanlar artık kurtulmaları gereken protein miktarı nedeniyle böbrekleri ile ilgili sorunlar yaşıyor. Tüm bunlar proteinin fazla kullanımı sonucu ortaya çıkar. Aslında vücudun kas büyümesi için proteine ihtiyacı vardır ve birçok sporcu, hızlı bir şekilde kas yapmak için onu kullanır.

Spor takviyeleri gıda yasası kapsamındadır, bu nedenle düzgün bir şekilde etiketlenmeleri gerekir.

Yasal olarak içeriğin daha spesifik olmasını sağlamak zorunda olan ilaçlardan farklıdırlar. Uzmanlar, yetişkinlere önerilen günlük protein alımının iki katından fazlasını tüketmekten kaçınmasını tavsiye ediyor. Çoğu yetişkin bunu normal günlük yemeklerinde alır. Sporcularsa ihtiyaç duydukları ek proteini toz ürünler sayesinde alırlar. Çünkü protein kas büyümesi için gereklidir. Kasların yeterli gelişmesi durumunda da mevcut kas kütlesini korumak için protein tozu tercih edilebilir.



