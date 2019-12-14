Protein Ne İşe Yarar?

Vücut direncini yüksek tutan, bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren protein bazlı yiyecekler son derece sağlıklı tüketimler için ideal kabul edilmektedir. Özellikle sık sık kış hastalıklarına yakalanan, kronik grip ve nezle hastalarından muzdarip olanlar düzenli aralıklarla protein ağırlıklı beslenmelidir.

Protein aynı zamanda hücre büyümesini sağlamaktadır. Bu açıdan yaklaşıldığında sadece yetişkinler değil çocuklar tarafından da periyodik aralıklarla tüketilmesi öneriliyor. Protein maddesinin en önemli özelliği vücut tarafından üretilmemesidir. Bu nedenle dışarıdan alınmalı ve alınmakta olan oranlarına mümkün mertebe dikkat edilmelidir. Özellikle vücuduna az protein alan kişilerde çeşitli hastalık bulgularına rastlanmaktadır. Kişilere zindelik ve güç vermek de proteinin görevi arasında bulunuyor.

Protein İçeren Besinler ve Faydaları

1- Süt: Özellikle yarım yağlı, yağsız ya da laktozsuz sütlerin içerisinde yüksek oranda protein bulunmaktadır. Sabahları kahvaltıda ya da gece yatmadan önce bir bardak kadar tüketildiği takdirde kişilerin günlük protein ihtiyaçlarının üçte birini karşılar. Çocuklarda ise süte bal karıştırılarak protein seviyelerini arttırmak mümkündür.

2- Yumurta: Yumurta, hem sarısında hem de beyazında protein bulunan bir başka gıdadır. Beslenme uzmanlarının ve doktorların da sıklıkla önerdiği yumurta günde en az bir kere tüketilmelidir. Az pişmiş (rafadan) yumurta, daha fazla vitamin ve protein içerdiği için daha fazla tercih edilebilir.

3- Yoğurt: Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin bir numaralı tercihi olan yoğurt çeşitleri protein açısından da oldukça zengindir. Özellikle aktif olarak spor yapan kişiler egzersizlere başlamadan önce ya da sonra bir kase yarım yağlı yoğurt tüketerek vücudun protein ihtiyacını karşılayabilir. Aynı zamanda hızlı bir şekilde yağların yakılmasını sağladığı için de tercih sebebidir.

4- Kırmızı et: Kırmızı et türleri, tam bir protein deposu olarak tanımlanıyor. Haftada en az iki kere tüketilmesi gerekir. Kırmızı etler pişirilirken kızartma tercihi yerine haşlama ya da fırında tercih edilebilir.

5- Peynir: Kahvaltıların vazgeçilmez gıdası olan peynir bir diğer seçeneği oluşturuyor. Tulum, koyun ve inek peynirlerinde değişen oranlarda protein bulunmaktadır.

Protein Tozu Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Sıklıkla sorulan sorulardan bir diğeri ise protein tozu nedir sorusudur. Ancak eğitmenlerin ve uzmanların gözetiminde doz aşımı olmadan tüketildiği takdirde faydaları görülebilir.

1- Yağ yakımını hızlandırmak: Protein bileşikleri en başta yağ yakımını hızlandırma ve kas kaybının önüne geçmektedir. Protein tozları da fit bir vücuda çok daha hızlı bir şekilde sahip olmak isteyenlerin düzenli aralıklarla tüketmesi gereken bir gıda olarak biliniyor.

2- Kemikleri kuvvetli hale getirmek: Protein tozu spor sonrası hissedilen kas ağrılarını en aza indirgediği gibi aynı zamanda kemiklerin çok daha güçlü olmasını da sağlıyor.

3- Spor sonrası yorgunluğu azaltmak: Özellikle yeni spora başlamış kişiler protein tozu kullandıkları takdirde çok daha az yorgunluk hissediyor. Fazla zorlanan ve yırtılma tehlikesi bulunan kasları onarmaktadır.

Protein Tozu ve Kullanım Aralıkları

İlgililerin protein tozu ne zaman kullanılmalı sorusunun cevabı kişiden kişiye değişmektedir. Bazıları spor öncesi bu tozlardan içerken bazıları ise spor sonrası tüketebilir. Kesinlikle spor esnasında protein tozu kullanılmamalıdır.