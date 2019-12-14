Vücudun temel fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışması, kaliteli bir yaşam için mutlaka gerekli olan proteini alınması gereklidir. Sporcular başta olmak üzere her birey kas gelişimi ve hücre onarımı konusunda, protein içeren besin kaynaklarını tüketmelidir.

Kırmızı Et

Kırmızı et protein içeren yiyecekler arasında en önemli besin grubudur. Uzmanların önerdiği gibi mutlaka haftanın bir ya da iki günü dengeli tüketim sağlanması gerekir. Ancak kırmızı et kolesterol konusunda risk oluşturduğundan dolayı, aşırı tüketime dikkat edilmelidir.

Beyaz Et

Kırmızı ete alternatif olarak beyaz et protein içeren yiyecekler arasında yer almaktadır. Bu konuda pek çok farklı çeşit arasından tercih yapılabilir. Tavuk, hindi ve balık eti yüksek protein ihtiva eden besin kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle kırmızı ete göre daha az yağ bulunduğundan dolayı uzmanlar tarafından beyaz et tüketimi önerilmektedir.

Süt

Özellikle kemik başta olmak üzere kas gelişimi konusunda süt en önemli protein besin kaynaklarından biridir. Aynı zamanda beyaz ve kırmızı etle beraber en çok protein barındıran yiyecekler arasında bulunuyor. Yaklaşık olarak 1 fincan kadar süt içerisinde 10 gram protein bulunduğunu söylemek mümkün.

Baklagil Çeşitleri

100 gramında yaklaşık olarak 15 gram kadar protein bulunan baklagiller, mutlaka dengeli şekilde ve düzenli olarak tüketilmelidir. Bunlar içerisinde nohut ve fasulye başta geliyor. Protein açısından bitkisel kaynaklı ürünler olarak baklagiller ilk sırayı almaktadır.

Yumurta

En çok sporcuların tükettiği yumurta, protein açısından vazgeçilmez besin kaynaklarından biridir. Özellikle 2 yumurtanın beyazı içerisinde yaklaşık olarak 13 gram kadar protein bulunmaktadır.

Peynir

Hayvansal gıdalar söz konusu olduğunda protein açısından en önemli besin kaynaklarından biri de peynirdir. Peynirin 100 gramı içerisinde yaklaşık olarak 30 gram kadar protein yer alır.

Yoğurt

Farklı yiyeceklerde en çok ve keyifli tüketilen yoğurt, önemli bir protein kaynağıdır. 100 gramında yaklaşık olarak 10 gram kadar protein bulunur.

Kabak Çekirdeği ile Badem

Protein sadece hayvansal ve bitkisel belli başlı bazı besin kaynaklarında bulunmaz. Özellikle kuruyemişler arasında yer alan badem ve kabak çekirdeği, yüksek oranda protein ihtiva etmektedir. Kabak çekirdeğinin 100 gramında 16 gram protein bulunur, bademde ise 20 gram kadar bulunmaktadır. Ancak bu yiyeceklerin yağ oranı yüksek olduğundan dolayı tüketim noktasında dikkat edilmesi önemlidir.

Protein Barındıran Yiyecekler

Kasların gelişimi ve hücre onarımı noktasında büyük öneme sahip olan protein barındıran yiyecekler, düzenli ve sağlıklı şekilde eşit oranda tüketilmelidir. Sadece belli başlı yiyeceklere yönelmek gerekli olan proteinin elde edilmesinde doğru etki yaratmaz. Çünkü protein ihtiva eden her türlü besin kaynağı, aynı zamanda vücut için gerekli olan pek çok sağlıklı katkıyı da sunmaktadır. O yüzden hayvansal, bitkisel ve kuruyemiş ile beraber meyveler içerisinde bulunan protein de gözden kaçırılmamalıdır.

Protein Olan Meyveler

Vücudun ihtiyacı olan pek çok farklı olumlu katkıyı sağlayan meyveler, aynı zamanda protein katkısında bulunmaktadır. Bu yüzden protein olan meyveler dikkatli şekilde seçilmeli ve düzenli olarak tüketilmelidir. Bunlar içerisinde guava, kayısı, avakado, böğürtlen, kivi, portakal, muz ya da ahududu ile şeftali gibi meyveler ön plana çıkıyor.