Protality Sezon 5 bu yaz çok sıcak geliyor!

PUBG: BATTLEGROUNDS turnuvası Protality Sezon 5, PUBG Protality Series'in Türkiye maceralarına devam ediyor. PUBG Continental Series 7 (PCS7) yolundaki şampiyonunu arayan Protality, bu sezon da Türkiye için rekabeti en üst seviyede tutuyor. Türkiye ve Orta Doğu'da Wildcard slotuna sahip tek turnuva Protality Series’te PROTALITY Sezon 5'in galibi, PCS7'nin sonraki aşamalarına hak kazanacak.

Protality, Tivibuspor ortaklığıyla ilk kez Ulusal Televizyonda yayınlanacak. Protality izleyicileri bu sezon, dört PUBG espor ismini de Özel Konuk olarak izleyebilecekler; Nikolai "Odesskin" Lutsenko, Matti "CastByCopter" Korvenmaa, Patrick "InviSan" Schadewitz ve Jarco "DiamondJ_CS" Vervaeke etkinliğe kendi bakış açılarından yorumları ile katkı sağlayacak.

2019 yılından bu yana yapılan her etkinlikte eSports360 ve WeSportsMedia'nın Oyun ve Espor projelerinde yeni bir zirve olmaya hazırlanan Protality, Sezon 5 ile Türkiye'nin en iyisi olacak ekibi bekliyor.

90.000 Türk Lirası ödül havuzuna sahip Protality Sezon 5'in maç günleri şu şekilde:

● Açık Elemeler Grup #1: 11.07.2022 – 19:00 TSİ

● Açık Elemeler Grup #2: 12.07.2022 – 19:00 TSİ

● Grup Aşaması #1: 16.07.2022 – 19:00 TSİ

● Grup Aşaması #2: 17.07.2022 – 19:00 TSİ

● Grup Aşaması #3: 30.07.2022 – 19:00 TSİ

● Grup Aşaması #4: 31.07.2022 – 19:00 TSİ

● Final Aşaması #1: 03.08.2022 – 19:00 TSİ

● Final Aşaması #2: 04.08.2022 – 19:00 TSİ

● Final Aşaması #3: 06.08.2022 – 19:00 TSİ

● Final Aşaması #4: 07.08.2022 – 19:00 TSİ