Gelişmiş ülkelerde yaşayan erkeklerde en sık görülen hastalık prostat kanseridir. Ülkemizde ise bu durum akciğer kanserinden sonra yani 2. sırada yer almaktadır. Her erkekte doğumdan itibaren bulur ve yaşın ilerlemesi ile büyüyen prostat, yaşam kalitesini de oldukça düşürmektedir. Peki, Prostata iyi gelen bitkiler, gıdalar ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte detaylar. Prostat ile ilgili yapılan çalışmalarda; 60 ile 80 yaş aralığındaki erkeklerin %50'sinde, 80 ve üzeri yaş erkeklerde ise %90 oranlarında prostat büyümesi gözlemlenmiştir. Bu prostat büyümeleri iyi huylu olmasına karşın her 12 erkekten bir tanesi prostat kanserine yani kötü huylu prostat büyümesine yakalanmaktadır.

Prostata ne iyi gelir?

Prostat büyümesinde; yaş, yağlı beslenme, aile öyküsü, A ve D vitaminleri, hormonlar etkilidir. Bu sebeple tüketilen gıdalara dikkat edilmesi halinde prostat ile ilgili hastalıklara karşı önlem alınabilmektedir. Yine bazı bitkisel gıdalarla iyileşme ya da oluşma sürecine etki etmek de mümkündür.

Prostat kanseri belirtileri

Prostat hastalıkları belirtileri genel olarak hastalığın ilerlemesi ile kendisini göstermektedir. Sinsi olarak ilerleyen bir rahatsızlık olduğundan dolayı erken teşhis ancak düzenli yapılan kontrollerin çerçevesinde gözlemlenebilmektedir. Prostat hastalıklarının belirtileri karakteristik bir özellikte değildir, Bu sebeple her belirti kanseri göstermeyebilir. Prostat kanserinin yaygın olarak gözlemlendiği belirtiler şunlardır:

l Sık idrara çıkma

l İdrar yapmada zorluk

l İdrarda ya da menide gözlemlenen kan

l Dışkılama sırasında zorlanma

l Ereksiyon olma sorunları

l Boşalma sırasında meydana gelen ağrı

l Kalça, bel ve bacakta meydana gelen ağrılar

Prostata iyi gelen bitkiler, gıdalar ve dikkat edilmesi gerekenler

Meyveler: Meyvelere renklerini veren maddeler, bizleri olası hastalıklara karşı koruyan çeşitli antioksidanlardır. Farklı renklere sahip olan meyveleri her gün tüketmek birçok prostat hastalığına iyi gelebileceği gibi vücudumuzun genel sağlığına da katkıda bulunmaktadır. Meyve tüketerek alınan mineraller ve vitaminler bağışıklık sistemine doğrudan etki ederek güçlenmesini sağlamaktadır. Sindirim sistemini düzenler, cilt ve saçların sağlığını korur. Ayı zamanda iştahın azalmasını sağlayarak kilo kontrolünde rol alır. Antioksidan maddeler bakımından zengin olan meyveler kiraz, çilek, greyfurt, portakal, kavun, papaya, mango, erik, kivi, karpuz ve üzümdür.

Sebzeler: Sebzeler de meyveler gibi vücudu olası enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korunmada yardımcı olur ve vücut direncini arttırır. Yeşil renkli sebzelerden biber ve brokoli besin değeri bakımından en zengin sebzelerdir ve kalorisi oldukça düşüktür. Bu sebzeler düşük kalori sayesinde kilo kontrolünde etkin rol oynar ve vücuda gerekli olan mineral ve antioksidanları sağlarlar. Antioksidan etkiye sahip olan sebzeler şunlardır; ıspanak, kırmızı dolmalık biber, Brüksel lahanası, lahana, domates, havuç, tatlı patates, kış kabağıdır.

Kepek ve Tam Tahıllar: Rafine edilmiş olan tahıllarda fazla oranlarda lif, protein ve besin bulunduran tahıllar yapılan çalışmalara göre prostat hastalıklarından birisi olan tümörün küçülmesine sebep olduğu gözlemlenmiştir. Tam tahıllı besinlerin tüketilmesi ile kan şekerinin düştüğü gözlemlenmiştir.

Yağsız Proteinler: İşlenmiş etler, yağlı kırmızı et ve yağlı süt gibi besinlerde doymuş yağ oranı yüksektir. Bu tarz gıdalar vücudun genel sağlığını da olumsuz etkilediği gibi prostat hastalıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Fakat yağsız süt, yağsız süt ürünleri, tavuk, mercimek, somon balığı, ton balığı, yumurta akı, fasulye, hindi eti, yağsız yoğurt gibi protein kaynakları prostat sağlığını korumaktadır. Oldukça yüksek protein oranına sahip olan soğuk deniz balıkları da vücudumuz için gerekli olan omega yağ asitlerince zengindir.

Likopen: Domates içerisinde bulunan etken maddedir. Prostat hastalıkları açısından oldukça faydalıdır. Yapılan araştırmalarda, domates salçası, ketçap gibi domates ürünleri tüken kişilerin prostat hastalıklarına yakalanma riskleri azalmaktadır.

Selenyum: Yaş arttıkça vücutta bulunan selenyum miktarı azalmaktadır. Bu durum prostat hastalıklarına sebep olabilmektedir. Yaş ile ters orantılı olan selenyumu arttırmak için, selenyum bakımından zengin olan gıdalar tüketilmelidir.

Çinko: Hücrelerin işlevleri için en gerekli minerallerden bir tanesi de çinkodur. Vücutta gözlemlenen prostat hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Çinko bakımından zengin olan gıdalar: süt, fındık, kabuklu deniz canlıları ve baklagillerdir.

Bitkisel Yağlar: Doymuş yağlar prostat kanseri ile direk olarak bağlantılıdır. Bununla beraber ceviz yağı, keten tohumu ve kanola yağı gibi bitki içerikli yağların prostatı koruduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bu yağlar D, E ve K vitaminlerinin sentezlenmesine yardımcı olduğundan dolayı genel sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

Yeşil Çay: Yeşil çayın birçok bakteri ve virüsü öldürdüğü bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir özelliğe sahip olan bu bitki, prostat kanseri gibi birçok kanser hücresi ile savaşan oldukça güçlü bir antioksidandır. Günlük olarak 3 fincan yeşil çay içen kişilerin prostat hastalıklarına yakalanma riski azalmaktadır.

Kabak Çekirdeği: Kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan yağ, prostat hastalıklarının oluşmasını engellemektedir. İyi huylu prostat büyümesini küçülttüğü yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir. Kabak çekirdeğinin yapısında omega-3 yağ asitleri ve karotenoidler bulunmaktadır. Bu maddeler iyi huylu prostatın büyümesini engellemektedir. Aynı zamanda kabak çekirdeğinin içerisinde çinko minerali de bulunmaktadır. Çinko, prostat sağlığını olumlu yönde destekleyen bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda bu mineral prostat kanserlerinin gelişimlerine karşı koruyucu bir etkisi bulunmaktadır.

Nar: Ellagitannin ve antioksidan madde bakımından oldukça zengin olan nar, prostat ile ilgili hastalıklar üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Nar özlerinin, prostat tümör hücrelerinin çoğalmasını azalttığı ve apoptozis (programlı hücre ölümü)'i hızlandırdığı bilinmektedir.