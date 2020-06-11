Kritik maçın hazırlıklarını 4 eksikle sürdüren İç Anadolu ekibinde teknik direktör Robert Prosinecki’nin sahaya sürmeyi planladığı kadroya FANATİK ulaştı. Kalede takımın vazgeçilmez ismi Lung’la başlayacak olan Kayserispor’da ülkesinden dönemeyen Lopes’in yerine sağ bekte Zoran Kvrzic yer alacak. Fenerbahçe’nin etkili hücum silahlarına karşı savunmanın göbeğinde Sapunaru ve Diego gibi iki tecrübe görev yapacak. Sol bekte ise Emre Taşdemir sahada olacak.

Maestro Mensah!

Orta sahada Djedje ve Mensah ile Campanharo’nun cezasında şans bulacak olan Hasan Hüseyin’le rakibini abluka altına almak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın deneyimli hocası, sağ kanatta Mesanovic, sol kanatta da cezalı Henrique’nin yerine Situm’a şans verecek. Hırvat teknik adam ileri uçta ise Kravets’e şans verecek. Konuk ekibin kadrosunda sakatlığı süren sol kanat Nurettin Korkmaz yer alamayacak.