Prosinecki’den Oğuz’a veto

Denizlispor’un sözleşmesini yenilediği stoper Oğuz Yılmaz’a teklifler gelmeye devam ediyor. Kontratı bittiği dönemde adı Beşiktaş ve Trabzonspor’la ciddi şekilde anılan oyuncu yeni imza atmasına karşın transferde ismi dolaşmaya devam ediyor. Stoper arayan Başakşehir’in 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edilirken takımın başına geçen yeni teknik adam Prosinecki’nin ise Oğuz’a gelen tekliflere kapıyı kapattığı bildirildi. Süper Lig’de ilk sezonunda mükemmel bir performans ortaya koyan Oğuz Yılmaz’ın Milli Takım kadrosuna da aday gösterildiği ve Şenol Güneş’in listeye dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.