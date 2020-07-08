Prosinecki sözünü tutuyor

Kayserispor, Robert Prosinecki ile çıkışa geçti. Son 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 31’e çıkararak kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Sarı-Kırmızılılar’ı Hırvat hoca ayağa kaldırdı. Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Prosinecki bize söz verdi. Verdiği sözleri de bir bir tutuyor” ifadelerini kullandı

08 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Prosinecki sözünü tutuyor

Kayserispor, Robert Prosinecki ile çıkışa geçti. Son 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 31’e çıkararak kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Sarı-Kırmızılılar’ı Hırvat hoca ayağa kaldırdı. Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Prosinecki ’Benim Kayserispor’da yarım kalan bir hikayem var. Bunu yeniden Kayseri’ye gelip tamamlamak istiyorum’ diyerek geldi. Bize söz verdi. Verdiği sözleri de bir bir tutuyor”

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