Bu mineral deposu madde hakkında yeterli bilgisi olmayanlar sıklıkla propolis nasıl kullanılmalıdır sorusunu sormaktadır. Hem katı hem de sıvı gıdalara damlatılarak pratik bir şekilde tüketilebilen bu propolis tüketicilere bu yönüyle çoklu seçenekler sunuyor.

1- Sıvı gıdalarda kullanımı: Bu özel madde çay ve kahve gibi günlük öğünlerde sıklıkla tüketilen sıvı içeceklere damlatılabilir. Ancak bu içeceklerin içerisinde bulunan yüksek kafein ve tein oranları propolisin vitamin oranlarını düşürebilir. Bu nedenle taze sıkılmış meyve suları ve bitki çaylarına katılarak içilmesi tavsiye ediliyor. Aynı zamanda sadece suya katarak içmek de mümkündür.

2- Katı gıdalarda kullanımı: Tercihen vitamin ve protein açısından zengin olan çeşitli katı besinlerin üzerine damlatılması önerilmektedir. Bunların başında pekmez ve bal geliyor. Yarım yağlı yoğurtlar ve ekmekler de tercih edilebilecek diğer gıdalar arasında yer almaktadır.





Propolis ve Olası Yan Etkileri

Özellikle polene karşı alerjisi olanlar bu şifa kaynağı olarak görülen maddeyi tüketmemelidir. Aksi takdirde birçok farklı alerjik reaksiyon ortaya çıkabilir. Propolis yan etkisi türleri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.

1- Tahriş ve kaşıntı: Bala karşı aşırı hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerde geçici tahrişler gözlemlenebilir. Tahrişin oluşabileceği yerler eller, avuç içleri ve yüz bölgesidir. Kaşıntı da belli başlı kişilerde sık olmasa bile gözlemlenmiş bir diğer olumsuz etki olarak kayıtlara geçmiştir.

2- Kızarıklık: Çok az rastlanan bir diğer yan etki ise kızarıklıktır. Tekrar yenmediği takdirde söz konusu kızarıklıklar 12 saat içerisinde kendiliğinden geçmektedir.





Probolis ve İnsan Sağlığına Faydaları

1- Ağız içi yaraları: Damak çekilmesi başta olmak üzere ağız içinde oluşabilecek tahribat riskini en aza indirger. Enfeksiyon oranını azaltır ve dişlerin çok daha sağlıklı olmasını sağlar. Başta ağız yaraları olmak üzere vücutta çıkan tüm yaraların 5 kat daha hızlı iyileşmesini sağlar.

2- Kış hastalıkları: Sık sık grip ve nezle olanlar düzenli aralıklarla propolis tüketebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturmaktadır. Yetişkinler kadar çocukların tüketmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor.

3- Mide hastalıkları: Gastrit ve ülser ağrılarını azaltmak propolis faydaları arasında yer alıyor. Sindirim sorunlarının önüne geçtiği gibi tüketenlerin sık sık tuvalete çıkmasını sağlayarak midede biriken kötü gazların atılmasını hızlandırır. Son yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgularda bağırsak parazitlerine karşı da oldukça faydalı olduğu gözlemlenmiştir.

4- Kanser: Tüm kanser türlerine karşı önleyici bir gıda olarak tüketilebilir. Kanser riskini yüzde otuz oranında azaltmaktadır.





Propolis ve Kullanım Alanları

1- Şampuan ve saç bakım kremleri: Kendi içerisinde çeşitlilik arz eden propolis kullanım alanları şampuan ve saç bakım kremlerinde de değerlendirilebilir. Şampuanlara eser miktarda katıldığı takdirde yıpranmış saçları onarır. Saçlara doğal bir parlaklık katar ve saç diplerinin çok daha güçlü olmasını sağlar.

2- Cilt bakımı: Doğrudan yüze sürüldüğü takdirde yaşlanmaya bağlı kırışıkların azalmasında öncü rol oynar. Sivilce, akne ve siyah nokta gibi istenmeyen oluşumların da önüne geçmektedir. İki günde bir hem erkekler hem de kadınlar tarafından yüzün geneline sürülebilir. Olumlu etkileri sadece birkaç haftada kendini göstermektedir.