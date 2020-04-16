Profiterol besin değerleri... Profiterol kaç kalori?

Profiterol, ülkemizde de çok sık tüketilen ve sevilen bir tatlı türüdür. Profiterol özellikle Fransız mutfağına özgü bir tatlı çeşididir. Tatlıyı özel kılan ise içerisinde özel hazırlanmış hamur toplarının fırında pişirilmesi ile beraber iç kısımlarının özel bir krema ile doldurmasıdır. Fırınlama işleminden sonra ise tatlıyı asıl lezzetlendiren çikolata sosu tatlı üzerine ilave edilir.

Profiterol besin değerleri

Profiterol, oldukça yüksek kaloriye sahip bir tatlı türüdür. 1 porsiyon profiterol yani 3 top profiterol içerisinde bulunan besinler ve değerleri ise şu şekildedir;

- Karbonhidrat (g): 55.81

- Protein (g): 5.8

- Yağ (g): 19.28

- Lif (g): 1.56

- Kolesterol (mg): 98.92

- Sodyum (mg): 74.85

- Potasyum (mg): 169.52

- Kalsiyum (mg): 96.38

- Vitamin A (iu): 231.35

- Vitamin C (mg): 0.66

- Demir: 0.86

Profiterol kaç kalori?

1 porsiyon profiterol yaklaşık olarak 180 gramdır. 180 gram içerisinde kalori miktarı ise 429 kaloridir. Oldukça yüksek kalori miktarına sahip olan bu tatlıyı, şeker hastalarının tüketmesi pek önerilmez. Çünkü tatlının yapımından sosuna kadar içerisinde oldukça fazla kalori bulunmaktadır. 1 profiterolun %53’lik kısmı Karbonhidrat, %6’lık kısmı Protein ve %41’lik kısmı ise yağdan oluşmaktadır. Diyet yapanlar için oldukça sakıncalı bir tatlıdır.

Profiterol ve diyet

Profiterol çok yüksek oranda şeker içeren bir tatlı türüdür. Şeker ile beraber yüksek miktarda da yağ içermektedir. Bu nedenle özellikle diyet yapan kişilerin özellikle bu tatlıdan kaçınması gerekir. 1 porsiyon dahi tüketildiğinde günlük kalori ihtiyacının çok üstünde bir kalori elde edersiniz.

Aylarca yapılan diyetler bu sebepte tek bir tatlı uğruna yok edilebilir. Hem sağlıklı beslenmek hem de formunu korumak isteyen kişiler profiterol tüketirken çok dikkatli olması gerekir. Çünkü profiterolü diyet listelerinden uzaklaştıran en önemli sebep, içeriğinde yağ ve şekerin yüksek miktarda bulunmasıdır.

Profiterolden uzak durması gereken kişiler

Profiterol içerisinde yoğun şekilde şeker bulundurduğu için özellikle diyabet hastalarının bu tatlıdan uzak durması gerekir. Çünkü profiterol tüketildiği andan itibaren kan şekerini hızlıca yükselten bir tatlıdır.

Özellikle şeker hastalarının profiterol yerine farklı meyveler ile gerekli olan tatlı ihtiyaçlarının karşılanması önerilir. Ayrıca profiterol gibi yüksek kaloriye sahip tatlılar vücutta yağlanmayı da artırmaktadır. Formuna dikkat eden ve diyet yapan kişilerin de bu tür tatlılardan uzak durması gerekir.

Profiterol için kullanılan malzemeler nelerdir?

Profiterol pek çok kişinin severek yediği tatlılardan birisidir. Bu tatlıyı leziz yapan ise kullanılan malzemelerdir. Profiterol içerisinde kullanılan malzemeler ise şunlardır;

- Tereyağı,

- Un ve su,

- Yumurta,

- Süt ve şeker,

- Nişasta,

- Vanilya,

- Çikolata sosu ve fıstık.

Profiterolden alınan kalori yakımı

Profiterolden alınan 429 kaloriyi yakmak için bazı sporları ve spor aktivitelerini yapmak gerekir. Günlük olarak alınan 429 kalorinin yakımı için;

- 1 saat boyunca yürümelisiniz. Eğer yürüyüşü sevmiyorsanız 30 dakika boyunca koşabilir ya da 50 dakika boyunca bisiklet sürebilirsiniz. Bu aktivitelerden birisini yaparak almış olduğunuz kalorinin tamamını yakabilirsiniz.