Profesyonel liglerdeki en golcü ekip Fethiyespor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ceyhanspor'u da deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Fethiyespor, 9 maçta attığı 29 golle Türkiye'de profesyonel liglerdeki 132 takım arasında en golcü ekip konumunda.

Sezona mağlubiyetle başladıktan sonra son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Fethiye, maç başına 3.2 golle ulaşılması güç bir istatistiğe imza attı. Muğla temsilcisi ayrıca 19 gol averajıyla liglerin en iyi averaja sahip olan takımı da oldu. 3'üncü Lig'deki gol krallığı yarışında 10 gol atan Fethiyesporlu Nurettin ve 9 kez ağları sarsan Ali Han, ilk iki sırayı paylaşıyor. (DHA)