TFF 3. Lig 3. Grupta Gölcükspor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor'u 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Türkiye profesyonel liglerinin yenilmeyen tek takımı olan Bayburt İl Özel İdare, ilk kez mağlup oldu.

STAT: Gölcük Şehir

HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Sefa Özcan (xx), Emre Doğu (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir Gezer (xxx), Sedat Cengiz (xxx), Erdem (xxx), Furkan (xxx)(Dk.81 İbrahim), Uğur Erk (xxx), Selim (xx), Ali (xx)(Dk.59 Uğur Uğur xx), Onur (xxx), Batuhan (xxx), İsmail (xx)(Dk.56 Ömer xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan (x) - Erol (xx), Ali Kemal (xx), Selçuk (xx) (Dk.75 Emre x), Serdar (xx), Haydar (xx)(Dk.59 Okan xx), Yusuf (xx), Emre Hasan (x)(Dk.81 Mustafa), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xx)

GOLLER: Dk.43 Uğur Erk, Dk.71 Batuhan (Gölcükspor), Dk.45 Serdar (Pen.) (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

SARI KARTLAR: Furkan, Kadir Gezer, Uğur Uğur (Gölcükspor) Volkan, Ali Kemal (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)