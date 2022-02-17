Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.02.2022 tarihli kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yayımlanan kararlara göre İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde;

"1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 14.02.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN 103, 104 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İLHAN PALUT'un, 13.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.02.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 206, 207, 106, 107, GÜNEY TRİBÜN 119, 120, BATI TRİBÜN 125, 124, 101, 102 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 14.02.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN 119, 120, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 109, 110, 111 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 110 ve PROTOKOL TRİBÜN VIP A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 110 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına, karar verilmiştir"