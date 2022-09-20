Profesör Jorge Jesus!

Portekizli hoca sezonun başı sayılabilecek dönemde 25 farklı oyuncu kullandı, 3.33 gol ortalamasıyla Sarı-Lacivertliler’i sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en skorer takımı haline getirdi. Yetmedi, geçen sezon 1. Lig’de forma bulmaya çalışan İsmail Yüksek’i Milli Takım seviyesine getirdi.

Fenerbahçe ligde istatistikleri alt üst etti. Maç başına 2xG (Gol beklentisi), 33 kez rakip ceza sahasında topla buluşma ve 29 net gol pozisyonuyla ilk 7 haftaya damga vurdu. Jorge Jesus, Sarı-Lacivertliler’de kısa sürede yaptıklarıyla kendisine neden ‘Profesör’ lakabı takıldığını gösterdi.