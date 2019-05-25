İzmirli Spor Psikolojisi Danışmanı Prof. Dr. Erkut Konter, Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Medipol Başakşehir'in psikolojik faktörleri iyi yönetememesi nedeniyle şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdığını ifade etti. Sporda psikolojinin çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Konter, "Psikolojik durum ve faktörlerin Başakşehir tarafından son haftalarda yeterince iyi şekilde yönetilemediğini düşünüyorum. Şu anki durumları da başarı sayılır. Ama performans yükseltmede psikolojinin başarıda ve başarısızlıkta yüzde 30 etkisi var. Kendine güven, motivasyon, konsantrasyon yönetimi önemli. Kulüplerin bu konuda uzmanlara ihtiyacı var. Herkesin şampiyon olma ihtimalinin olduğu durumlarda, psikolojik durumu daha iyi yöneten takımların daha başarılı olacağını biliyoruz" diye konuştu.

Spor psikolojisi eğitiminin 2-7 yaş aralığında çok önemli olduğunu anlatan Erkut Konter, "Bu konuda özellikle ülkemizde geç kalınıyor. Potansiyeli olan bir ülkeyiz. Sporda daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Çocuklar 2-7 yaş aralığında motor gelişimlerini tamamlıyorlar. Çocuklar altyapılarda eğitim alırlarsa, ileride profesyonel olduklarında kendine güvenlerini daha iyi yönetebilirler. Baskıyla başa çıkabilirler. Çocuklara 10 yaş öncesi spor psikolojisi öğretilmediyse, 25 yaşına geldiklerinde öğrenme olasılıkları yüze 10'un altında kalmakta. Duygularını yönetemeyen antrenör oyundan atılabilir, futbolcu kart görüp takımını eksik bırakabilir. Veriler psikolojinin performansta ve sağlıkta çok önemli olduğunu gösteriyor. Sporcuya psikolojik beceri antrenmanları öğretilmeli, Türk futbolunun gelişmesi buna bağlı" dedi.

13'ÜNCÜ KİTABINI İNGİLİZCE YAZDI

İngiltere ve ABD'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'de ve yurt dışında pek çok kulüpte ve milli takımlarla çalışan, konferanslara katılan Spor Psikolojisi Danışmanı, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkut Kunter, "Football Psychology" isimli 13'üncü kitabını İngilizce yazdı. Son dönemde dünyada futbol psikolojisinin popüler hale geldiğini kaydeden Prof. Dr. Kunter, "Baş editörlüğünü üstlendiğim ve 4 yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz ortak kitabımızda Alman Prof. Jürgen Beckmann ve Kanadalı Prof. Todd. M. Loughead ile birlikte çalıştık. Futbol büyük bir endüstri. Kitapta İngilizlerin, Barcelonalıların ve Brezilyalıların da bölümleri var. Futbolda cesaret, psikolojik beceri, liderlik gücü, karar verme, sözsüz zeka konularını ele aldım" şeklinde konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)