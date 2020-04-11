Prof.Dr. Esin Şenol: En şanslı sporcular

1- Dünyada koranavirüsten etkilenen birçok sporcu var. Sporcuların bu süreci atlatması diğer insanlara göre daha mı kolay?

Sporcular genel olarak iyi ve sağlıklı verilere sahiptir. Yaş aralıkları da gen gruplar olarak adlandırdığımız 20-45 yaş arasıdır. Bu iki nedenden dolayı hastalığı hafif veya belirtisiz geçirmeleri bekleniyor. Hafifveya belirtisiz geçirenlerde ölüm hiç yok. Ayrıca korona nedeniyle hastaneye yatırılmaları gerekse bile yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren veya makine ile solunuma bağlanmaları gereken süreçler gözlenmiyor.

2- Bu virüsü kapıp tekrar iyileşen sporcuların performansında bir düşüş olması beklenir mi?

Bu virüsü kapan kişiler belirtisiz veya hafif belirtileri olsa bile, çekilen akciğer film ve tomografilerinde, akciğer tutulumu bulunuyor. Ancak daha ileri akciğer hasarına dönüşerek, makine ile solunum gerekmeyenlerde, kalıcı hasar hiç beklenmiyor. Hatta sporcuların hastalık belirtileri düzeldikten 72 saat sonra, kendilerini ve enerji düzeylerini iyi hissettiklerinde, hafif düzeyli bir antrenmana izolasyon sürecinde de başlayabilecekleri belirtiliyor. Özetle, performanslarında bir düşüş olması beklenmiyor.

3- Virüsü atlatıp iyileşen sporcular ne kadar sonra antrenmana hazır hale gelebilir?

Evde izoleyken, belirtiler düzeldikten 72 saat sonra, ev içinde hafif düzeyli bir antrenmana başlanabilir. Evde izolasyon dediğimiz 7 günlük izolasyon süreci bitiminde, kişisel antrenör ile denetimli bir şekilde güç ve kondisyon antrenmanlarına başlayabilir.

Berkuk Ünyay