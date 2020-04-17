İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi’nin twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta aldıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamamlayan Tellaloğlu, bir süre İngiltere’de görev aldıktan sonra üroloji uzmanlığına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü’nde başladı.

85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yaptı.

İLK BÖBREK NAKLİNDE PAY SAHİBİ

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaloğlu’nun uzmanlık tezi oldu.

Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü oldu.

Prof. Tellaloğlu, Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli roller üstlendi.