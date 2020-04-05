Prof. Dr. Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında?

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek tedavi süreci ile ilgili doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 64 yaşındaki Özyaral, lisans eğitimini İşletme, yüksek lisansını Mikrobiyoloji alanında yaptı.

Sağlık kuruluşları yönetimi alanında da önemli çalışmalar yapan Özyaral, televizyon programlarıyla hijyen kurallarına ilişkin de bilgilendirmeler yapıyor.

Oğuz Özyaral, 1956 yılında doğdu. doğmuştur. Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde gerçekleştirdi.. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında yüksek lisans düzeyinde özel eğitim almıştır.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, Titiz misin? adlı program da yapmıştır.