Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. Burak Erdamar(52), kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı. Kaza Ermadar hayatını kalbetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüyer ortaya çıktı.

Öte yandan bugün olay yerinde Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlük bulundu. Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlüğü aldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben de kötü haberin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 34 yaşındaki basketbolcu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Dr. Burak Erdamar’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı yayınladı.

"Gördüğüm en güler yüzlü ve mütevazi insanlardandı..."

Milli basketbolcu yaptığı paylaşımda "Çok sevgili doktorum Burak Erdamar’ın vefatını büyük bir şokla öğrendim. Vertigo günlerimin en büyük yardımcısı ve kahramanıydı. Gördüğüm en güler yüzlü ve mütevazi insanlardandı. En son 3 hafta önce bana el sallayarak “Covid-19’dan bize bir şey olmaz, korkma” deyip gitti. Işıklar içinde uyu. Mekanın cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.