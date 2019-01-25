Problem çocuk Emre Mor!

Bundan 4 yıl önce Danimarka ekibi Nordsjaelland’da forma giyerken tercihini Türk Milli Takımı’ndan yana kullanan ve birçok kesimin, ‘Türk Messi’ olarak baktığı Emre Mor, dönemin teknik direktörü Fatih Terim tarafından Euro 2016 finallerine götürülmüştü. O yaz Emre, 9 milyon Euro’ya Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. Ancak burada hocası Thomas Tuchel ve teknik ekiple sorunlar yaşayan genç futbolcu, 1 sezon sonra 14 milyon Euro karşılığında İspanyol temsilcisi Celta Vigo’nun yolunu tutmuştu.

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Bu kez düzelir gözüyle bakılan 21 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda 25 maç, bu sezon ise sadece 10 maçta oynayabildiği Celta’da dün toplamda üçüncü kez kadro dışı bırakıldı. Juan Carlos Unzue ve Antonio Mohamed döneminde birer kez kadro dışı kalan Emre, yine disiplinsiz davranışları sebebiyle takımdan ayrı kaldı. Celta’nın, çalışmalarına takımdan ayrı devam edecek ve bir türlü hatalarından ders almayan Emre ile yolların en kısa zamanda ayrılacağı konuşuluyor.