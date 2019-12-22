Probiyotik Hakkında

Probiyotikler; sindirim ve bağışıklık sistemine yararlı olan; bağırsak sağlığının korunmasına destek canlı bakteri ve mayadır. Probiyotik nedir şeklinde araştırma yapan bireyler için bu cevap verilebilir. ''Yaşam adına'' manasını taşıyan probiyotik, antibiyotik teriminin anlam olarak karşıtıdır. Probiyotikler, bağırsaklarda bulunan iyi bakterilerin sayısını arttırıp, bağışıklığı desteklemektedir. Sağlıklı kalmak için de yardımcı olurlar. Probiyotik faydaları kısaca bu şekildedir. Probiyotikler, farmasötik preparatlarda takviye şeklinde alınabilirler.

Probiyotikler Hangi Gıdalarda Vardır?

Probiyotikli gıdalar, içinde yeterli kadar canlı mikroorganizmayı, raf ömrünün sonuna dek muhafaza eden gıdalardır. Probiyotik içeren yiyecekler sağlık için oldukça faydalıdır. Beslenme ile alınan probiyotiklerin, her birinin farklı etkinliği vardır. Bağırsakların florasını koruyan probiyotikli gıdalar; kefir, ayran, yoğurt, turşu, fermente süt, turşu, tereyağı, şarap, keçi sütü, boza, şarap, şalgam, fermente soya ürünleri, bira mayası, bebek mamaları ve kimi meyve suları şeklinde sıralanabilir. Probiyotik hangi yiyeceklerde bulunur sorusunun cevabı tam olarak bu şekilde verilebilir. Doğal probiyotikleri tüketmek insan sağlığına çok iyi gelecektir.

Probiyotiğin Sağlığa Yararları

- Diş çürüklerinin oluşmasını önler,

- Sindirim sistemi ve bağırsakları korur,

- Vücutta iyi ve kötü bakterileri dengede tutar,

- Enfeksiyonları önler,

- Cildin korunmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığına oldukça faydalıdır,

- Kanser riskini en aza indirger,

- Depresyonu azaltır,

- B vitaminin üretimini çoğaltır,

- Uyku kalitesinin artmasına yardımcı olur,

- Soğuk algınlığı ve gripleri önler,

- Alerjilerden korur,

- Bağışıklığı güçlendirerek, hastalıklara yakalanma oranını azaltır.

Probiyotikli Gıdalar Nasıl Tüketilir?

- Bakterilerin ömrünün kullanım esnasında garanti edildiğine emin olmak gerekir,

- Probiyotik ürünlerin etiketi dikkatlice okunarak, belirtilen bakterilerin yeterli olduğu kontrol edilmelidir.

- Probiyotikler, canlı organizmalar olduğundan ötürü son kullanma tarihi öncesi kullanmalı ve paketin talimatlarına göre saklanmalıdır,

- Toz biçimde satılan ürünlerin soğuk su içerisine katılarak ya da karbonatlı olmayan içecekler içerisine ilave edilerek; dondurma ya da yoğurt içine karıştırılarak probiyotikler alınabilir. Bakterilerin etkin olmasını önleyeceği için sıcak içecek ve yiyeceklere katılmamak gerekir.

- Kimi ürünler içerisinde işlem esnasında canlı bakteriler öldürüldüklerinden ötürü bütün yoğurtlar probiyotik içermemektedir. Buna dikkat edilmesi önemlidir.

- Probiyotikler, geçici kolonizasyona sebep olduklarından ötürü her gün sürekli alınması ve prebiyotiklerle beraber tüketilmeleri gerekmektedir.

Probiyotik Tüketirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Kişi hamile ise ya da emziriyorsa takviye kullanmadan doktora danışmak gerekir,

- Etiket üzerinde listelenen bakteri çeşitlerinin, alındığı şart adına etkili olduğuna dair bir garanti bulunmamaktadır.

- Kapsül halinde destek alınmak istenirse Bifidobacterium ve Lactobacillus familyasından suşları içeren bir kombine tercih edilmelidir. Çünkü bunlar; mide ve bağırsak sisteminde doğal şekilde bulunur.

- Laktoz intoleransı bulunanlar, mide rahatsızlığı yaşamamak adına süt içermeyen probiyotikleri kullanmayı tercih edebilirler.

- Bağışıklık sistemini etkileyen reçeteli bir ilaç kullanılıyorsa ya da antibiyotik alınıyorsa; pankreatit, mantar enfeksiyonu tedavisi görülüyor ise, doktora danışmak gerekir.

- Probiyotik içeren ürünleri tercih ederken, etiketi üzerinde “Canlı ve Aktif Kültürler” ibaresine bakılarak tercih etmek doğru olacaktır.

- Sık sık enfeksiyon geçiriliyorsa, kişinin bağışıklık sistemi zayıf ise, süt ürünlerine karşı hassasiyet varsa ya da alerjik durum varsa probiyotik takviyeleri almak pek de güvenli olmayabilir.