Prince Boateng: Korkmuyorum

Kara Kartal’la yolları lig bitiminde ayrılacak olan Kevin-Prince Boateng, ‘Players Tribune’ adlı medya platformu için ırkçılık konulu bir makale kaleme aldı. Küçük yaşlarda Almanya’da futbol oynadığı dönemden beri ten rengi sebebiyle ırkçılığa maruz kaldığını belirten Ganalı futbolcu, “George Floyd videosunu izlediğimde ağladım. Ne olduğunu anlamak için 5 kez izlemek zorunda kaldım. O an öleceğini o biliyordu. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu ateşi söndürmek için bana yardım edin. Dünyayı değiştirecek trene hep birlikte atlayalım” dedi.