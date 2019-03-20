A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Sezonu 1 ay önce Birleşik Arap Emirlikleri Turu'yla açan ve genel klasman şampiyonu olan Jumbo Visma sporcusu Primoz Roglic, bu zaferinin üstünden yaklaşık 2 hafta geçtikten hemen sonra İtalya'nın efsane yarışlarından Tirreno Adriatico'yu da kazanarak 2'de 2 yaptı.

Tirreno Adriatico'yu kazanmanın, sezon başı hedefi olduğunu belirten Sloven bisikletçi, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Tirreno - Adriatico'yu kazanmak, sezon başındaki en büyük hedefimdi. Tüm olanlara rağmen bu süreci yönetip yarışı kazanmam çok güzel bir şey. Elbette başlangıçta kazanabileceğim konusunda kendime güveniyordum, kendimi kontrol etmeyi iyi becerdim. Adam Yates'in ne kadar hızlı süreceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Vücudumun %100'ünü ortaya koydum ve neyse ki buda yeterli oldu. Etabı mümkün olan en kısa süre içinde bitirmeye çalıştım. Bu benim için büyük bir galibiyet. Giro d'Italia, yüksek dağlarıyla daha farklı bir hikaye olacak ama yapacağım irtifa idmanlarından sonra İtalya'ya çok daha motive bir şekilde döneceğim. "







