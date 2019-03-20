A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

54. Tirreno - Adriatico, dün koşulan 7. etapla sona erdi. Lotto Soudal'den Victor Campenaerts, 10 km'lik zamana karşı parkuru, 11 dakika 23 saniyede tamamlayarak etabın en hızlısı olurken, genel klasmanda Adam Yates'i (Mitchelton-Scott) 1 saniyeyle geçen Primož Roglič (Jumbo-Visma), turu şampiyonukla noktaladı.

Son etap öncesi, genel klasmanın ilk sırasında Mitchelton-Scott'tan Adam Yates, ikinci sırasında ise 25 saniyelik farkla Jumbo-Visma'dan Primož Roglič yer alıyordu. Yates'ten önce parkura çıkan Roglič, 10 km'lik parkuru 11 dakika 36 saniyede koştu. Yates'in Tirreno Adriatico şampiyonu olabilmesi için parkuru en kötü 12 dakika 1 saniyede bitirmesi yeterliydi. Ancak Britanyalı sporcu, bitiş çizgisini 12 dakika 2 saniyede geçince, şampiyonluğu sadece 1 saniyeyle Roglič'e kaptırdı.

54. Tirreno Adriatico'nun genel klasman yarışı şu şekilde sonuçlandı:

1 Yates Adam Mitchelton-Scott 5:10:34

2 Bookwalter Brent Mitchelton-Scott ,,

3 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:07

4 De Plus Laurens Team Jumbo-Visma ,,

5 Kragh Andersen Søren Team Sunweb 0:22

6 Dumoulin Tom Team Sunweb ,,

7 Oomen Sam Team Sunweb ,,

8 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 0:27

9 Asgreen Kasper Deceuninck - Quick Step 0:37

10 Poels Wout Team Sky 0:47

Oomen gençlerde liderliği kaptırmadı

54. Tirreno - Adriatico'nun en iyi sprinter ve en iyi tırmanışçıları, 6. etap sonunda belli olmuştu. Genç kategorisinin galibi ise dün koşulan son etabın ardından kesinleşti. Sunweb'den Sam Oomen, yarışı en iyi genç bisikletçi olarak tamamladı.

54. Tirreno Adriatico'nun kategori galipleri:

En iyi sprinter (Turuncu mayo): Mirco Maestri (Bardiani - CSF)

En iyi tırmanıçcı (Yeşil mayo): Alexey Lutsenko (Astana)

En iyi genç sporcu (Beyaz Mayo): Sam Oomen (Sunweb)

Takımlarda şampiyon EF Education First

Yarışın takım klasmanındaki şampiyonu ise EF Education First oldu. Amerikan ekibi, 7 günlük yarışı toplamda 47 saat 1 dakika 26 saniyede tamamladı.

Roglič'in sonraki durağı İsviçre

54. Tirreno - Adriatico'nun genel klasman şampiyonu Primož Roglič'in İtalya'dan sonraki durağı, İsviçre olacak. Sloven sporcu, takım planlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı taktirde, takımı Jumbo Visma'yla birlikte Romandi Turu'nda yer alacak.