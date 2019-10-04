Paris Saint Germain'in Fransız stoperi Presnel Kimpembe, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından kulübünün resmi internet sitesine verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

24 yaşındaki futbolcu Sarı Kırmızılılar'a karşı rövanşist duygularla sahaya çıktığını ifade ederken "Ryan Babel, karşımdaki hücumculardan birisiydi. Kendisi, bize karşı milli takımda gol atma başarısı göstermişti. Ben bir rekabetçiyim ve kaybetmeyi sevmem. İntikam duygusuna sahibim ve birkaç gün önce Galatasaray'a karşı öcümü aldım." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler