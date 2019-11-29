Prens William’dan West Bromwich Albion’a ziyaret

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion, çok özel bir konuğu ağırladı.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens William, Championship’te liderliğini sürdüren Birmingham ekibini ziyaret etti.

İlk olarak A takımı oyuncularıyla bir araya gelen Prens William, futbolcularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Ruh ve zihinsel sağlık üzerine çalışmalar yürüten Prens William, ikinci olarak da genç oyuncularla bir araya geldi.

Prens William, gençlerin zihinsel sağlığın önemine yönelik sorularını da cevapladı.

Konuşmaların ardından West Bromwich yönetimi, Prens William'a üzerinde çocuklarının isminin yazılı olduğu imzalı top ve forma hediye etti.

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