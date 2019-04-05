Prens Harry’den şok iddia: Fortnite bağlımlılık için yaratıldı

Prens Harry, Fortnite hakkında ”Bu oyun bağımlılık için yaratılmış. Evinizde olmasının faydası nedir? Tam bir sorumsuzluk.” açıklamalarında bulundu. Ayrıca sosyal medyanın bağımlılığının alkol ve uyuşturucudan daha kötü bir bağımlılık olduğunu söyleyen prense espor ve gaming dünyasından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Prens Harry’nin açıklamaları hakkında doktorlar ne düşünüyor?

Nisan aylarının başlarında bir oyuncuya Fornite ve Minecraft oyunlarının tıbbi olarak yasaklanması, doktorlar ve sağlık görevlilerinin üzerinden bir ön yargı oluşturdu. Araştırmalar, Ocak ayından Eylül 2018’e kadar İngiltere’deki 200 boşanmanın, Fortnite ve diğer çevrimiçi oyunlara bağımlılıktan dolayı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte İskoç’lu üniversite görevlisi Andrew Reid‘in araştırmalarına göre, bilgisayar oyunlarında hiçbir bağımlılık göstergesi olmadığı belirlendi. (Playerbros)