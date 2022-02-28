Çekyalı oyuncu Premier Lig’de doğum gününde gol atan 74’inci futbolcu olarak tarihe geçti.

Premier Lig’de futbolcuların doğum günlerinde fileler 75 kez havalandı. İngiliz futbolunun en önemli golcülerinden Teddy Sheringham, doğum gününde fileleri iki kez havalandırmıştı.

Soucek, 10 yıl sonra bir Premier Lig maçında doğum gününde gol atan ilk West Hamlı futbolcu oldu. 10 Ocak 2012’de Ricardo Vaz Te, doğum gününde gol atan son West hamlı futbolcuydu. Portekiz oyuncu, 25’inci yaş gününü QPR'a 90’ıncı dakika attığı golle kutlamıştı. West Ham, Vaz Te’nin doğum günü golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.