Premier Lig'de yıldızlar antrenmanlara dönmüyor!

Premier Lig'de maçların 12 Haziran'da başlamasının önünde yasal olarak bir engel kalmamış olsa da birçok yıldız oyuncu, antrenmanlara dönmeyeceklerini kulüplerine iletecekler.

12 Mayıs 2020, Salı 15:15 Son Güncelleme:
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Premier Lig'de yıldızlar antrenmanlara dönmüyor!

Premier Lig, İngiltere'de hükümetin de onayı sonrası 12 Haziran'da futbola yeniden dönmeye hazırlanıyor. Fakat bu noktada oyunculardan bir darbe yemeleri söz konusu. 

Sportsmail'in haberine göre üst düzey kulüpler, sağlık ve güvenlik anlamındaki tedbirleri içeren oyunculara yönelik bir video konferans yapacak. Bu görüşmede, 18 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara dönüş planı da açıklanacak. 

Daha önce Sergio Aguero, Manuel Lanzini ve Danny Rose; futbola dönüşe ilişkin endişelerini dile getirmişlerdi. Birçok yıldız oyuncunun da WhatsApp gruplarında bu görüşleri paylaştıkları belirtiliyor. WhatsApp'ta paylaşılan bu görüşlerin ise takımlarla yapılacak video konferansta kulüp yetkililerine ifade edileceği aktarıldı. 

Sabah saatlerinde Sky Sports'a konuşan Liverpool'un eski oyuncusu Jamie Carragher da birçok oyuncunun antrenmanlara geri dönmek istemediklerini belirtti. 



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