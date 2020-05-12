Premier Lig, İngiltere'de hükümetin de onayı sonrası 12 Haziran'da futbola yeniden dönmeye hazırlanıyor. Fakat bu noktada oyunculardan bir darbe yemeleri söz konusu.

Sportsmail'in haberine göre üst düzey kulüpler, sağlık ve güvenlik anlamındaki tedbirleri içeren oyunculara yönelik bir video konferans yapacak. Bu görüşmede, 18 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara dönüş planı da açıklanacak.

Daha önce Sergio Aguero, Manuel Lanzini ve Danny Rose; futbola dönüşe ilişkin endişelerini dile getirmişlerdi. Birçok yıldız oyuncunun da WhatsApp gruplarında bu görüşleri paylaştıkları belirtiliyor. WhatsApp'ta paylaşılan bu görüşlerin ise takımlarla yapılacak video konferansta kulüp yetkililerine ifade edileceği aktarıldı.

Sabah saatlerinde Sky Sports'a konuşan Liverpool'un eski oyuncusu Jamie Carragher da birçok oyuncunun antrenmanlara geri dönmek istemediklerini belirtti.







