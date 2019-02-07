Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Goodison Park Stadı'nda milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'a konuk oldu. Liverpool'un puan kaybettiği haftada liderliğe yükselme şansı yakalayan City, ayağına gelen fırsatı kaçırmadı ve Everton'ı 2-0 mağlup etti.

City'ye galibiyeti getiren goller 45. dakikada Laporte ve 90. dakikada Gabriel Jesus'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City, 62 puanlı Liverpool'u yakaladı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maç fazlasıyla lider olan City, 15 Aralık 2018'den beri ilk defa liderlik koltuğuna oturdu. 9. sırada bulunan Everton ise 33 puanda kaldı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 80. dakikada Walcott'un yerine oyuna girdi ve 10 dakika sahada kaldı.