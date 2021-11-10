İngiltere Premier Ligi'nin köklü ekiplerinden Newcastle United'ın 300 milyon Sterlin'e (480 milyon Dolar) Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmasının ardından West Ham'da da benzer bir satış gerçekleşti. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken West Ham United'ın yüzde 27'lik hissesi, Çek milyarder Daniel Kretinsky'ye satıldı.

İngiliz posta servisinin en büyük ve Birleşik Krallık'ın ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury'nin de ikinci büyük hissedarı Kretinsky'nin, Çekiçler lakaplı ulübün kalan hisseleri de satın alma hakkına sahip olduğu bildirildi. Kretinsky kulübün tamamını satın alırkan, David Sullivan ve David Golds'un kulüp üzerindeki kontrollerinin sonu olacak.

Geride kalan 11 haftada 7 galibiyet 2 beraberlikle 23 puan toplayan West Ham United, İngiltere Premier Ligi'nde lider Chelsea ile ikinci Manchester City'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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