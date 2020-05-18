Corona virüs sürecinde aşk ve şehvete kurban giden bir futbolcu daha oldu. Chelsea'li Callum Hudson-Odoi, internet üzerinden tanıştığı bir kadınla buluşak için karantinayı deldi.

Odoi, kadınla yaşadığı tartışmanın ardından sabaha karşı evinde bir anda polisler ve ambulansla karşı karşıya kaldı.

Daha önce Luka Jovic ve Fedor Smolov da kız arkadaşları için ülkeden çıkma yasağını delmiş ve başları uzun süre ağrımıştı.

Chelsea'nin 19 yaşındaki genç ve heyecanlı oyuncusu Callum Hudson-Odoi'nin evinde bir araya geldiği kadının model olduğu anlaşıldı.

Sabaha karşı saat 04:00 sularında buluşan çift, kavga edince karantina yasağını deldikleri anlaşıldı.

Callum Hudson-Odoi gözaltına alınıp tutuklanırken Chelsea'den henüz bir açıklama gelmemesi de dikkat çekti.

Hudson-Odoi kefaletle serbest bırakıldı.