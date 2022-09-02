Premier Lig'de transfer dönemi dün gece kapanırken, İngiliz kulüpleri yaptıkları harcamalar ile daha görülmemiş bir rekora imza attılar.

Mirror'da yer alan habere göre kadrolarını güçlendirmek için yıldız isimleri transfer eden kulüpler, toplamda 2 milyar Sterlin'den fazla harcama yaparak 2017 yılındaki 1 milyar 430 milyon Sterlin'lik rekoru geride bıraktılar.

Manchester United ve Chelsea ilk sırada

Kulübün yeni sahibi Todd Boehly ile yeni bir sayfa açan Chelsea, Wesley Fofana, Raheem Sterling, Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi yıldızları renklerine bağlamasının ardından 250 milyon Sterlin'den fazla bir harcama yaparak, ilk sırada yer aldı.

Uzun süredir zirve yarışında olmayan ve Erik ten Hag ile yeni bir yapılanmaya giren Manchester United ise Antony, Casemiro, Lisandro Martinez transferlerinde kasasından adeta servet çıkarttı.

Covid sonrası şaşırtan harcama

Premier Lig ekiplerinden gerçekleştirilen bu harcama Covid pandemisi nedeniyle kulüplerin yaşadığı finansal tedirginlik döneminin ardından gelmesi ise dikkatleri çekti.



