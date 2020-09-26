Premier Lig’de tarihi an! Brighton-Manchester United maç sonucu: 2-3
Premier Lig’de tarihi bir an yaşandı. Brighton-Manchester United maçı 2-2'yken hakem maçı bitirdi ama VAR uyarısıyla penaltı kararı çıktı. Bruno Fernandes, 90+10. dakikada atışı gole çevirerek takımına 3 puanı getirdi.
Premier Lig’de Manchester United, yeni sezondaki ikinci maçında Brighton & Hove Albion’ı konuk etti. Ev sahibi Brighton, Amex Stadı’ndaki karşılaşmada 40. dakikada Neal Maupay’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Manchester United, Lewis Dunk’ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalarken, 55. dakikada Marcus Rashford ile skoru 2-1’e getirdi.
Brighton’da 90 5. dakikada sahneye çıkan Solly March takımı adına 2-2’lik beraberliği sağladı.
Önce son düdük sonra penaltı kararı
90+7. dakikada maçı bitiren düdüğü çalan hakem Chris Kavanagh, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla son pozisyonda Brightonlı Maupay’in topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.
90+10. dakikada kullanılan penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes, maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
Ligdeki ilk maçında Crystal Palace’a 3-1 mağlup olan Manchester ekibi, Brighton’ı yenerek yeni sezondaki ilk 3 puanını aldı.