Bu sezon başında Fenerbahçe 'de kısa süre Vitor Pereira ile çalıştıktan sonra İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan, Ada'da da Türkiye'deki kariyerine benzer bir dönem geçiriyor. Süper Lig kariyerinde özellikle son dönemde Sarı- Lacivertli forma altında sürekli teknik direktör değişikliklerine maruz kalan Ozan, Premier Lig'de aynı şeyleri yaşıyor.

Kanarya'da 2019'dan bu yana sırasıyla Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Pereira ile çalışan Milli futbolcumuz, Watford'da ilk olarak İspanyol Xisco Munoz'u gördü. Bu sezon üçüncü olacak Munoz başarısız sonuçlar alınca yönetim, İtalyan Claudio Ranieri'yi getirdi.

Ranieri de 14 maçta sadece 2 galibiyet alınca Watford, deneyimli çalıştırıcının görevine önceki gün son verdi. Sarı- Siyahlılar'ın şimdi ise bu sezonki üçüncü hocası olarak Roy Hodgson'la anlaşma noktasına geldiği ve 74 yaşındaki teknik adamla yola devam edeceği bildirildi.

Çağrı Davran