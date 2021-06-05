Manchester City'nin şampiyonluğu ile sona eren 2020-21 Premier Lig sezonunda yılın oyuncusu da belli oldu. City'nin Portekizli savunmacısı Ruben Dias, takım arkadaşı Kevin De Bruyne ve Tottenham'dan Harry Kane'i geride bırakarak Premier Lig'de Sezonun Oyuncusu olmayı başardı.

Geçtiğimiz yaz Benfica'dan 65 milyon Pound'a transfer edilen Ruben Dias, bu sezon Premier Lig'de 32 maça çıkarken 1 gol attı ve takımının 15 maçı gol yemeden bitirmesine büyük katkı sağladı.

John Stones ile Ruben Dias'ın savunma merkezinde yer aldıkları Manchester City, ligde toplam sadece 32 gol yedi.



