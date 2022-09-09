Premier Lig sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini duyurdu.

Premier Lig yönetimi tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:

"Bu sabah yapılan toplantıda, Premier Lig kulüpleri Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'i saygıyla selamladı. Olağanüstü yaşamını ve ulusa katkısını onurlandırmak ve bir saygı ifadesi olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları, pazartesi akşamı maçı da dahil olmak üzere ertelenecek. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, 'Biz ve kulüplerimiz, majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini takdir etmek istiyoruz. En uzun süredir hizmet veren hükümdarımız olarak, ilham kaynağı oldu ve adanmış bir yaşamın ardından arkasında inanılmaz bir miras bıraktı. Bu sadece ulus için değil, aynı zamanda dünya çapında ona hayran olan milyonlarca insan için son derece üzücü bir zaman ve onun yasını tutan herkesle birlikteyiz. Yas döneminde Premier Lig fikstürleriyle ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince paylaşılacaktır'."









İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından yeni kral 73 yaşındaki Prens Charles oldu.

Kraliçe'nin ölümü sırasında Arsenal, Zürih maçı oynanıyordu. Haber gelmesinden sonra Arsenal sosyal medya hesabı paylaşım yapmayı durdurdu.

İngiltere Championship Ligi, Cuma günü oynanacak Burnley – Norwich ve Tranmere Rovers – Stockport County maçlarının ertelendiğini duyurulmuştu.

Bugün yapılan açıklamayla birlikte bu hafta sonu Premier Lig maçları oynanmayacak. Ertelenen maçların ne zaman oynanıp oynanmayacağı yakında belli olacak.









8.hafta maçları da ertelenebilir

The Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig yönetimi, 19 Eylül'de yapılması planlanan cenaze töreni nedeniyle 8. hafta maçlarının da ertelenmesini görüşüyor.