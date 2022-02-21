Premier Lig’de Liverpool’un uğuru Van Dijk

Başarılı savunma oyuncusu Anfield’da forma giydiği 58 lig maçından 50’sini kazanan Jürgen Kloop’un öğrencileri, sekiz maçtan ise sahadan berabere ayrıldı. 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Premier Lig’de bu kategoride rekorun da eşiğinde. Virgil van Dijk, çarşamba günkü Leeds United maçında da forma giyer ve Liverpool sahadan mağlup ayrılmazsa bir takım formasıyla Premier Lig’de iç sahada en fazla yenilmeme rekorunu egale edecek.

İç sahada en fazla yenilmeme rekorunun sahibi 59 maçla 1988-1996 yılları arasında Manchester United forması giyen Lee Sharp’a ait. Sharp’ın Old Trafford’da çıktığı 59 maçta Manchester United, 47 galibiyet alırken 12 maçta da berabere kaldı. Van Dijk, 5 Mart’taki West Ham United maçında da sahada yerini alır ve Liverpool karşılaşmadan yenilgi almadan ayrılırsa Premier Lig’deki en uzun süredir devam eden rekorlardan birini kırmış olacak.