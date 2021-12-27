İngiltere Premier Lig'de koronavirüs kabusu devam ediyor. Son yapılan testlerin ardından oyuncular ve kulüp personellerinde 103 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada 20 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında oyuncular ve kulüp personellerine uygulanan toplam 15.186 Covid-19 testinden 103 tanesinin pozitif çıktığı açıklandı.

Artan vakalar sonrası Premier Lig'in Acil Durum Önlemlerine geri döndüğü ve futbolcular ile kulüp personellerine uygulanacak olan testlerin artırıldığı belirtildi.

103 pozitif vaka, Premier Lig'de 2 Ağustos'tan bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.







