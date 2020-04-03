Premier Lig'de ilk kesinti Manchester United'dan

Corona virüs salgını sonucunda ortaya çıkan ekonomik tedbirlerin çok tartışıldığı İngiltere'de hiçbir Premier Lig oyuncusu maaş kesintisini kabul etmemişken Manchester United'ın oyuncuları aylık ücretlerinin %30'undan vazgeçmeyi kabul ettiler.

03 Nisan 2020, Cuma 16:47 Son Güncelleme:
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Premier Lig'de ilk kesinti Manchester United'dan

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, maaş kesintisine giden ilk takım oldu ve yıldız oyuncuların kesilen ücretleri büyük bir bağış adına kullanılacak. 

Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, başkan Ed Woodward ile yaptığı görüşmede öneriyi kabul ettiklerini açıkladı. 

Buna göre oyuncuların aylık ücretlerinde %30 kesinti yapılarak yapılacak toplam 3.5 milyon pound, yerel sağlık kuruluşlarına bağışlanacak. 

İngiltere'de oyuncuların bir kesintiye gitmemesi ve Tottenham, Norwich, Newcastle gibi ekiplerin çalışanlarını hükümetin %80'ini karşıladığı ücret programına yönlendirmesi büyük tepki çekmişti. 

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