İngiltere Premier Lig'de Manchester United, maaş kesintisine giden ilk takım oldu ve yıldız oyuncuların kesilen ücretleri büyük bir bağış adına kullanılacak.

Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, başkan Ed Woodward ile yaptığı görüşmede öneriyi kabul ettiklerini açıkladı.

Buna göre oyuncuların aylık ücretlerinde %30 kesinti yapılarak yapılacak toplam 3.5 milyon pound, yerel sağlık kuruluşlarına bağışlanacak.

İngiltere'de oyuncuların bir kesintiye gitmemesi ve Tottenham, Norwich, Newcastle gibi ekiplerin çalışanlarını hükümetin %80'ini karşıladığı ücret programına yönlendirmesi büyük tepki çekmişti.