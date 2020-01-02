Premier Lig'de ilginç VAR kararı! Topuk farkıyla ofsayt..
Premier Lig'de dün oynanan Burnley-Aston Villa maçında oldukça ilginç bir karar çıktı. Maçın başlarında yaşanan pozisyonda Aston Villa golü bulmuştu ancak VAR sisteminde yapılan inceleme sonucu ofsayt kararı çıktı. Ekrana gelen VAR görüntüsünde ise ilginç bir detay vardı.
Premier Lig'de dün oynanan Burnley-Aston Villa maçında ilginç bir gol iptal kararı çıktı. Maçın 13.dakikasında yaşanan pozisyonda Aston Villa Grealish ile golü buldu ancak pozisyon VAR incelemesine gitti. VAR sisteminde yapılan inceleme sonucu ofsayt kararı çıktı. Ekrana gelen VAR görüntüsünde ise Aston Villa oyuncusunun topuk farkı ile ofsayt olduğu gözlemlendi.
2020'de VAR sonucu iptal olan ilk gol
Aston Villa'nın deplasmanda 2-1 kazandığı Burnley maçında iptal edilen bu gol aynı zamanda 2020 yılında VAR sistemi sonucu iptal olan ilk gol olarak kayıtlara geçti.