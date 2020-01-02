Premier Lig'de dün oynanan Burnley-Aston Villa maçında ilginç bir gol iptal kararı çıktı. Maçın 13.dakikasında yaşanan pozisyonda Aston Villa Grealish ile golü buldu ancak pozisyon VAR incelemesine gitti. VAR sisteminde yapılan inceleme sonucu ofsayt kararı çıktı. Ekrana gelen VAR görüntüsünde ise Aston Villa oyuncusunun topuk farkı ile ofsayt olduğu gözlemlendi.

2020'de VAR sonucu iptal olan ilk gol

Aston Villa'nın deplasmanda 2-1 kazandığı Burnley maçında iptal edilen bu gol aynı zamanda 2020 yılında VAR sistemi sonucu iptal olan ilk gol olarak kayıtlara geçti.



